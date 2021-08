Cole Sprouse (29) und Ari Fournier (23) scheinen eine tolle Partnerschaft zu haben! Im März tauchten erstmals Schnappschüsse des in Italien geborenen Disney-Stars und seiner neuen Freundin auf. Vergangenen Monat teilte Cole dann selbst einige Fotos der blonden Schönheit, mit denen er nicht nur seine Teenie-Fans ärgerte, sondern die Beziehung auch ein für alle Mal bestätigte. Nun feierte seine Liebste ihren 23. Geburtstag und der Schauspieler ließ es sich nicht nehmen, Ari mit einem witzigen Post zu gratulieren.

Auf Instagram veröffentlichte der 29-Jährige nun eine Fotoreihe, die seine Partnerin in teils unvorteilhaften Momenten zeigt. So postete der Riverdale-Darsteller zum Beispiel einige Schnappschüsse, die das Model beim Essen abbildeten. Während die Kanadierin auf dem ersten Bild noch mit einem Weinglas in der Hand posierte, teilte Cole anschließend unter anderem eine Momentaufnahme, auf der Ari in der Badewanne sitzt oder ein Foto, auf dem sie genüsslich in einen Burger beißt. "Das Geburtstagskind wird mir dafür den Hintern versohlen", schrieb der Hobbyfotograf humorvoll zu dem Beitrag.

In den Kommentaren unter dem Post zeigten sich viele Follower amüsiert über die Art und Weise, wie der Zwillingsbruder von Dylan Sprouse (29) die Liebe zu seiner Partnerin zum Ausdruck brachte. "Scheiß auf Romeo und Julia, ich will, was diese beiden haben", schrieb beispielsweise ein Fan, während ein anderer User schlicht hinzufügte: "Das ist süß". Auch die "Teenage Bounty Hunters"-Darstellerin Maddie Phillips hinterließ unter dem Post drei entzückte Smileys mit Herzaugen.

Instagram / colesprouse Ari Fournier, Model

Instagram / colesprouse Ari Fournier, Model

Instagram / ariloufournier Ari Fournier und Cole Sprouse im August 2021

