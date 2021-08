Katharina Wagener (26) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! 2020 lernte sie bei Are You The One? den Muskelmann Kevin Yanik kennen und lieben. Anfang des Jahres folgten gleich zwei weitere tolle Nachrichten: Die beiden sind verlobt – und werden Eltern. Seit wenigen Tagen ist ihr Baby da. Ihr Sohnemann kam per Turbo-Geburt zur Welt. Müdigkeit scheint Kathi aber nicht wirklich zu kennen. Im Netz strahlt die Neu-Mama vor Glück.

In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Bekanntheit einen Clip von sich in der Küche. Während ihr Baby in der Bauchtrage schläft, singt Kathi bis über beide Ohren strahlend zu einem Song mit. "Manchmal fühlt sich alles immer noch an wie im Traum. Hab ich wirklich letztes Jahr bei einer TV-Show den Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt verlobt bin und ein Baby habe? Ich könnte gerade nicht glücklicher sein", schrieb sie zu dem Video.

Im Hintergrund ist ein nicht näher identifizierbarer deutscher Song zu hören. Und der hat für die Blondine eine ganz besondere Bedeutung. "Ihr werdet es nicht glauben, aber unser Baby schläft einfach immer friedlich ein bei diesem Lied. Ich habe es während der Schwangerschaft echt häufig gehört und ich glaube, dass er es wiedererkennt", verriet Kathi glücklich.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Juni 2021

