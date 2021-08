Cameron Diaz (49) und Benji Madden (42) sind ein echtes Traumpaar. Im Dezember 2019 wurden die Hollywood-Schönheit und der Musiker zum ersten Mal Eltern – vier Jahre nachdem sich das Paar in einer feierlichen Zeremonie das Jawort gegeben hatte, kam ihre Tochter Raddix zur Welt. Obwohl die beiden ihr Privatleben weitestgehend geheim halten, schwärmen die Turteltauben häufig voneinander. Anlässlich des Geburtstags der Blondine machte der Gitarrist seiner Liebsten nun ganz öffentlich eine überschwängliche Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte der 42-Jährige nun einen Post, in dem er die Schauspielerin nur so mit liebevollen Worten überschüttete. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Frau. Du bist in jeder Hinsicht wunderschön", begann der Good Charlotte-Musiker seinen Beitrag. Er fuhr fort, dass er und Raddix sich sehr glücklich schätzten könnten, sie an ihrer Seite zu haben. Der Rocker kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Seine Liebeserklärung beendete Benji schließlich mit den Worten: "Es ist schwer, das alles in einen Post zu packen, aber ich liebe es, einen Grund zu haben, ganz laut 'Ich liebe dich' zu sagen". Auch die Fans des in Maryland geborenen Songwriters waren von dem süßen Geburtstagspost hin und weg. Viele User kommentierten das Foto schlicht mit roten Herz-Emojis oder wünschten der "Bad Teacher"-Darstellerin einen umwerfenden Tag.

