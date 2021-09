Deutliche Worte von Claudia Norbergs (50) neuem Partner! Anfang der Woche machte die überraschende Nachricht die Runde, dass die Ex-Frau von Michael Wendler (49) wieder in festen Händen sein soll. Schon seit rund acht Monaten ist die Unternehmerin angeblich mit Hubertus Freiherr von Falkenhausen in einer Beziehung. Jetzt äußerte sich der Händler von Luxusautos zu den Schulden des Schlagersängers sowie zu dem Insolvenzskandal der Wendler-Ex.

Gegenüber Bild verriet der 56-Jährige, dass er voll und ganz hinter seiner Liebsten stehe. Schließlich sei sie 29 Jahre lang mit Michael zusammen gewesen, wurde jedoch nie in irgendeiner Weise durch ihren Ehemann finanziell abgesichert. "Sie stand dafür gerade, was ihr Ehemann machte, weil der keine Firma mehr führen konnte, weil schon mal eine Insolvenz vorlag", versicherte der Millionär gegenüber des Magazins. Deswegen sei er der Meinung, dass Claudia eine Abfindung aus der Ehe erhalten sollte, "um ihr Leben einigermaßen weiter leben zu können".

Er helfe ihr dabei, so gut er könne. So dürfte Claudia beispielsweise einen Wagen aus seiner Flotte an Luxusfahrzeugen kostenlos benutzen. "Das Benzin muss sie selber bezahlen", stellte er anschließend klar. "Den Schuldigen sollte man zur Verantwortung ziehen, nicht sie. [...] Sie möchte nur noch in Ruhe gelassen werden und ich finde, das hat sie verdient", fand Hubertus deutliche Worte für die finanzielle Lage seiner Freundin.

OT,IBRAHIM / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg, 2009

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im April 2019 in Cape Coral, Florida

Revierfoto/ Action Press Claudia Norberg, Markus Krampe und Michael Wendler, 2010

