Elizabeth Chambers (39) schlägt ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben auf. Erst 2020 hatte die US-TV-Bekanntheit nach zehn gemeinsamen Jahren die Scheidung von ihrem Nochehemann Armie Hammer (35) eingereicht. Zwar sind die Eltern zweier Kinder noch nicht offiziell geschiedene Leute – doch die gebürtige Texanerin hat mittlerweile offenbar mit dem "Call Me By Your Name"-Star abgeschlossen und ist nun bereit für jemand Neues an ihrer Seite: Die Brünette hat sich wieder ins Datinggetümmel gestürzt!

Das berichtet zumindest ein Insider, der ihr nahesteht, gegenüber People. Ihm zufolge datet sie wieder und das auch sehr erfolgreich: Elizabeth soll einen Mann bereits näher kennengelernt haben. Wer der geheimnisvolle Unbekannte ist und wie lange sie schon miteinander anbandeln, das plaudert die Quelle nicht aus. Sie offenbart lediglich, dass die 39-Jährige wenigstens ein bisschen von ihrer neuen Flamme erzählt, während sie zum Thema Armie eisern schweigt. Nicht einmal mit ihren Freunden möchte sie über ihn sprechen.

Die zweifache Mutter ist allerdings nicht die Einzige, die die Trennung bereits überwunden hat und nach vorne blickt. Auch ihr Ex soll wieder vergeben sein, wie ein anonymer Tippgeber vor ein paar Monaten Daily Mail.com verriet. Der Schauspieler soll mit einer Zahnhygienikerin zusammen und mit ihr "so glücklich sein, wie schon lange nicht mehr".

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers, Armie Hammer und ihre Kids auf den Cayman Islands im Juni 2020

Getty Images Elizabeth Chambers bei der Oscar-Afterparty im Februar 2020

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers bei den Film Independent Spirit Awards im Februar 2019

