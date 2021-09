Da mussten Gigi Hadids (26) Abonnenten glatt zweimal hinschauen! Via Social Media hält die Laufstegschönheit ihre Community über viele Aspekte ihres Lebens auf dem Laufenden. So veröffentlicht sie in regelmäßigen Abständen Fotos ihrer Outfits oder gelegentlich auch mal ein Pärchen-Pic mit ihrem Schatz Zayn Malik (28). Doch nun teilte die Mutter einer Tochter ein ganz besonderes Bild von sich: Auf dem heißen Schnappschuss schien die Blondine oben ohne zu posieren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun eine Reihe an Schnappschüssen aus dem vergangenen Monat. "Ein Stück August", schrieb das Model zu den Aufnahmen. So postete das Tommy Hilfiger-Werbegesicht zum Beispiel Fotos mit seiner Tochter Khai oder von einer Ernte, die augenscheinlich aus dem eigenen Garten der Beauty stammte. Außerdem teilte Gigi zwei Bilder, auf denen sie sich vermeintlich nackt im Wasser entspannte. Doch bei genauerer Betrachtung fiel den Fans schließlich auf, dass sie Beauty schlichtweg ein hautfarbenes Oberteil trug. Dies war anhand eines Trägers zu erkennen, der sich über die Schulter der in Los Angeles geborenen Schönheit legte.

Nichtsdestotrotz waren Gigis Abonnenten von dem sexy Badenixen-Pic einfach nur verzaubert. "Gigi, du siehst so toll aus, du strahlst förmlich!", kommentierte beispielsweise ein User. Selbst die Sängerin Dua Lipa (26) brachte ihre Begeisterung über die Fotoreihe zum Ausdruck. "Süß, süß, süß!", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im August 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im August 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

