Mit seinem Verhalten macht sich Jannik keine Freunde. Schon von Anfang an fiel auf, dass sich der Kölner nicht wirklich festlegen kann: Eigentlich steht er auf Andrina (28), zeigt aber auch schnell Interesse an Granate Lena. Letzterer erzählt er, er wolle nur neben ihr einschlafen, während er bei Andrina noch beteuert, er fokussiere sich nur auf sie. Mit seinem ganzen Hin und Her kommt Jannik bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an.

Auf Twitter bekommt der 26-Jährige ordentlich sein Fett weg. "Jannik ist schon jetzt der Lappen der Staffel", gibt ein User ungefiltert zum Besten. Ein Weiterer vergleicht ihn mit Adriano Monaco, der in der vergangenen Staffel auch mit seiner Unentschlossenheit glänzte. "Jannik was? Fährst du schon wieder zweigleisig mit deinen Aussagen?", fragt sich noch ein Zuschauer. Andere finden den Fitness-Liebhaber einfach nur falsch und unehrlich.

Dabei hatte er für seine Frauenprobleme eigentlich eine Lösung gefunden. Jannik wollte seinen Mitstreiter Philipp mit Lena verkuppeln! Und der schien davon gar nicht abgeneigt, da die Ex-Temptation Island-Beauty auf jeden Fall sein Typ sei. "Das wäre sehr hilfreich. Ich würde das total unterstützen. [...] Dann kann ich mich viel mehr auf Andrina fokussieren", betonte Jannik in der betreffenden Situation.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Lena und Jannik auf einem "Love Island"-Daybed

"Love Island"-Kandidatin Andrina

Philipp und Jannik bei "Love Island"

