Bekommen die Kandidaten der VIP-Staffel von Are You The One? etwa eine zweite Chance? Seit Wochen versuchen die Singles, ihr Perfect Match zu finden – bisher allerdings erfolglos: Außer dem von der Produktion preisgegebenen Pärchen Francesco und Jules haben die Teilnehmer kein weiteres Couple bestimmen können. Ob es vielleicht auch daran liegt, dass sie zeitweise fast jedes Ergebnis der Matchbox für viel Kohle verkauft haben? Jetzt konnte Moderatorin Sophia Thomalla (31) ein bisschen nachhelfen: Der Cast darf tatsächlich erstmals eine Matchbox-Entscheidung zurückkaufen!

"Die Lage ist ernst. So schlecht war bei 'Are You The One?' bis jetzt noch keiner", kündigte die Moderatorin die kommende Matching Night an. Damit die Teilnehmer aber nicht völlig im Dunkeln tappen, machte sie ihnen ein Angebot, das es bisher so noch nie gab: Die Gruppe bekam die Möglichkeit, das bereits verkaufte Machting-Ergebnis von Melina Hoch und Tommy Pedroni zurückzukaufen – und zwar für den stolzen Preis von 200.000 Euro.

Gesagt, getan: Der Cast entschied sich, die beiden erneut in die Box zu schicken. Damit schmälert sich ihre Siegesprämie allerdings von 350.000 Euro auf 150.000 Euro. Doch haben die Singles damit jetzt zumindest die Erleuchtung bekommen? Von wegen: Denn auch Melina und Tommy sind kein Perfect Match! Die Kandidaten müssen mit der Suche wohl also wieder bei Null anfangen.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Sophia Thomalla, Moderatorin

Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

Melina Hoch im Juni 2021

