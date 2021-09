Mit Aurelia Lamprecht und Melina Hoch wird sich Walentina Doronina wohl nicht mehr anfreunden! Bei Are You The One – Reality Stars in Love versuchen die drei gerade, ihre Perfect Matches zu finden. Mit ihren Mitstreitern geriet Wale jedoch von Anfang an immer wieder heftig aneinander – insbesondere zwischen ihr und den beiden ehemaligen Love Island-Kandidatinnen krachte es wiederholt. Auch im Promiflash-Interview ließ die Blondine kein gutes Haar an Aurelia und Melina.

"Melina und Aurelia sind supermanipulativ und einfach falsche Persönlichkeiten!", wetterte die Influencerin gegenüber Promiflash gegen ihre einstigen Mitbewohnerinnen. Sie hätten alles, was Walentina betrifft, negativ beeinflusst. "Aurelia ist noch für mich ein ganz kleines Mädchen, das bei jedem Satz in Tränen ausbricht", schimpfte die Beauty und legte ihr nahe, beruflich lieber einen anderen Weg einzuschlagen. "Die 'Love Island'-Blumenmasken sind gefallen! Die beiden tun immer so auf nett und auf Opfer, aber sind die größten, hinterhältigsten Ratten", behauptete Walentina in ihrer Brandrede.

Insbesondere, dass bei Aurelia Tränen geflossen sind, weil Wale sie in der Villa belauscht hat, hält die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin für völlig überzogen. "Man soll sich nicht so anstellen, zumal an jeder Wand eine Kamera hängt und es ganz Deutschland sieht", gab die TV-Bekanntheit zu bedenken und hat nur noch einen Rat in Richtung Aurelia abzugeben: "Mädchen, heul leise!"

Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

Walentina Doronina, TV-Sternchen

Aurelia Lamprecht im August 2021

