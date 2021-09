Ganz schön peinlich! Scott Disick (38) ist offenbar gar nicht begeistert vom Liebesglück seiner Ex Kourtney Kardashian (42). Sie turtelt seit einigen Monaten ganz ungeniert mit dem Blink-182-Drummer Travis Barker (45). Scott kontaktierte prompt Kourtneys Ex-Freund Younes Bendjima (28), um sich über das Verhalten des Keeping up with the Kardashians-Stars zu beschweren. Das ging aber nach hinten los, denn Younes teilte die Nachrichten auf Social Media. Und das macht Scott jetzt ganz schön zu schaffen!

Scott beschwerte sich in der Nachricht: "Geht es diesem Mädel noch gut? Bruder, was ist das? Mitten in Italien." Die versuchte Lästerattacke veröffentlichte Younes in seiner Instagram-Story. Ein Insider soll nun HollywoodLife erzählt haben: "Scott schämt sich und ist sauer auf Younes, weil er die Nachricht publik gemacht hat." Seine Lästerei sei ihm peinlich und er bereue es, die Nachricht je geschickt zu haben. Eine weitere Quelle verriet, dass Kourtney genervt sei von dem geleakten Chat zwischen ihren Ex-Freunden. "Sie weiß, dass [Scott, Anm. d. Red.] von Anfang an ein Problem mit ihrer Beziehung mit Travis hatte", offenbarte der Insider.

Scott selbst ist seit Kurzem mit Amelia Gray Hamlin (20), der Tochter des Real Housewives Of Beverly Hills-Stars Lisa Rinna zusammen. Vor allem der Altersunterschied von 18 Jahren hatte Amelias Eltern zunächst Unbehagen bereitet – Lisa hatte andere Vorstellungen, was ihren potenziellen Schwiegersohn angeht.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige

Getty Images Younes Bendjima bei der Fashion Week 2020 in Paris

Anzeige

MEGA Scott Disick und Amelia Hamlin, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de