In ihrem Buch des Lebens schlägt Nathalie Volk (24) demnächst ein neues Kapitel auf. Ende vergangenen Jahres wurde nicht nur die Trennung der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin von Frank Otto (64) bekannt, die Beauty machte auch die Beziehung zu ihrem Partner Timur offiziell. Und die beiden meinen es ziemlich ernst: Gerade erst verlobte sich das Paar. Doch was passiert mit Nathalies Nachnamen, wenn sie ihren Liebsten heiratet?

Im Interview mit Gala plauderte die 24-Jährige über ihre Verlobung in die damit bevorstehende Hochzeit. Dabei verriet sie, ob sie ihren vollen Namen behält. "Ich werde seinen Nachnamen mit Stolz annehmen", betonte sie im Gespräch. Mit Namensänderungen kennt sich Nathalie bereits aus. Sie verpasste sich kürzlich selbst den Künstlernamen Miranda DiGrande.

Am Mittwoch hatte sie ihre Verlobung im Netz bekannt gegeben und präsentierte dabei auch gleich den dicken Klunker, der ihren Ringfinger seitdem ziert. "Timur wusste, dass ich gelbe Diamanten mag. Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen", erklärte sie zu dem Schmuckstück. Die Heirat soll im kommenden Jahr stattfinden.

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de