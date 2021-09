Was will Cathy Hummels (33) ihren Fans mit diesem Foto sagen? Auf Social Media gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihr Leben. Obwohl es nun schon seit einigen Wochen Spekulationen um den aktuellen Beziehungsstatus der dunkelhaarigen Beauty gibt, zeigt sich Cathy weiterhin bestens gelaunt. Jetzt postete die Moderatorin zudem ein neues Familienbild von sich und ihrem Sohn – Ehemann Mats (32) fehlte auf diesem jedoch.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Vollblutmama nun eine Aufnahme aus dem heimischen Garten, auf dem sie nur so in die Kamera strahlte. Den Schnappschuss betitelte sie als "Familienfoto" – doch von Mats war auf dem Bild keine Spur zu sehen. Das fiel auch den Fans auf, die sich angesichts der Trennungsgerüchte des Ehepaares über die Bezeichnung sehr wunderten. So schrieb ein User beispielsweise, dass er bisher gehofft habe, dass an den Spekulationen nichts dran sei.

Erst vor Kurzem hatte Cathy ein Familienbild geteilt, auf dem der Kicker noch zu sehen war. Anlässlich des ersten Kindergartentags ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (3) hatte die stolze Mutter den süßen Schnappschuss mit ihrer Community geteilt. "Wir sind sehr stolz auf dich, Ludwig. Du bist jetzt ein 'wirklich' großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch", hatte die 33-Jährige geschrieben.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Augsut 2021

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

