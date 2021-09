Im Juli wurde der Alltag der "The Only Way Is Essex"-Beauty Lauren Goodger (34) und ihres Partners Charles Drury komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar hat sein erstes Kind – eine kleine Tochter namens Larose – auf der Welt begrüßt. Planen die frischgebackenen Eltern jetzt etwa bereits den nächsten großen Schritt? Angeblich sollen Lauren und Charles derzeit nämlich übers Heiraten nachdenken...

Das behauptete jetzt zumindest ein Insider gegenüber dem britischen Magazin Heat. "Lauren ist bereit für einen Antrag von Charles", versicherte der Promi-Experte und berichtete: "Sie und Charles haben schon übers Heiraten gesprochen. Sie würden gerne warten, bis Larose alt genug ist, um ein Blumenmädchen zu sein, aber Lauren würde sich gerne jetzt schon verloben." Und zwar, um der ganzen Welt zu zeigen, wie glücklich sie und ihr Liebster sind.

Immerhin laufe in Laurens Leben im Moment alles so richtig rund. "Sie hat das Baby, das sie immer wollte – und den Mann", betonte der Insider und erklärte zudem: "Sie wusste schon immer, dass Charles ein toller Vater sein würde, aber sie kann nicht fassen, wie toll er jetzt tatsächlich ist." Er kümmere sich sehr fürsorglich sowohl um die junge Mutter als auch um das gemeinsame Baby.

Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

