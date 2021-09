Josephine Welsch (29) hat bei ihrer ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Kollegin Chameen Loca (31) Zuflucht gefunden! Im vergangenen August wurde publik, dass sich die Schauspielerin und ihr Partner Robert Dallmann getrennt haben. Die einstigen Turteltauben haben insgesamt drei gemeinsame Kinder, die zwischen 2018 und 2020 zur Welt kamen. Wenige Wochen nach der offiziellen Bekanntgabe des Liebes-Aus hat Josephine sich auch räumlich von ihrem Ex distanziert: Sie ist mit ihren Kids bei ihrer Freundin Chameen untergekommen!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige jetzt bei ihren Fans. "Wir fühlen uns alle hier sehr wohl, es ist erst einmal eine vorübergehende Lösung", begann Josephine zu erzählen. Weitere Informationen über das Ende ihrer Beziehung wolle sie momentan aber nicht mit ihrer Community teilen. "Wir klären das schon für uns und hoffen, dass wir Frust, Schmerz und Wut einfach unter Kontrolle haben und alle Entscheidungen objektiv für unsere Kinder treffen", meinte die Blondine.

Zusätzlich machte die dreifache Mutter klar, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer ehemaligen Schauspielkollegin ist. "Danke, Chameen! Das ist einfach nicht selbstverständlich und es ist so toll hier für die Kinder", schwärmte Josephine. Tatsächlich schien sich ihr Nachwuchs superwohl in der neuen Umgebung zu fühlen: Die Influencerin zeigte in ihrer Story sogar, wie zufrieden ihre Sprösslinge in der Wohnung spielen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Wolf mit ihrem Sohn

Instagram / chameen Chameen Loca, Ex-BTN-Star

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihre drei Kinder, Juni 2021

