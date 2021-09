Niklas Schröder (32) und seine Frau Jessica (27) schweben im Babyglück. Die beiden ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin gaben am Samstag bekannt, dass sie erstmals Eltern geworden sind. Ihre Tochter Hailey Emilia war am 2. September um genau 10:56 Uhr auf die Welt gekommen. Das verrieten die stolzen Eltern gemeinsam im Netz. Mit Promiflash sprach Nik jetzt über die ersten aufregenden Tage mit dem Neuankömmling.

Die Anfangszeit sei sehr entspannt gewesen, gibt der ehemalige Bachelorette-Kandidat zu. "Klar muss man seinen Alltag der neuen Situation anpassen, aber wir haben uns schon gut eingespielt", meint er weiter. Man wachse mit seinen Aufgaben und sie würden sich sehr auf die Zukunft mit ihrer kleinen Familie freuen.

"Wir sind fast vier Jahre ein Paar und zwei Jahre verheiratet und wollten immer eine eigene kleine Familie – jetzt haben wir das, was wir zwei uns immer gewünscht haben", freut sich der stolze Vater. Er und seine Frau Jessi würden ein gutes Team bilden. Sie seien jetzt eine Familie, ihr Traum sei also in Erfüllung gegangen.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de