Niklas Schröder (32) spricht über die Geburt seiner Tochter! Für den einstigen Bachelorette-Kandidaten und seine Frau Jessica (27) beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt: Ihre erste gemeinsame Tochter Hailey Emilia kam am 2. September zur Welt und stellte das Leben der beiden Influencer auf den Kopf. Die frischgebackenen Eltern sind überglücklich – Nik hat Promiflash nun erzählt, dass die Geburt für ihn höchst emotional war!

Im Interview mit Promiflash lässt Nik diesen besonderen Moment Revue passieren. "Es war eine sehr schöne Geburt. Ohne Komplikationen", erinnert sich der Neu-Papa. Die dreiköpfige Familie habe nur einen Tag im Krankenhaus verbringen müssen, danach seien Nik und Jessi mit ihrer kleinen Prinzessin nach Hause gefahren. Den Moment, in dem er seine Tochter in den Armen halten durfte, beschreibt der 32-Jährige als "unbeschreiblich": "Man stellt sich vor, wie dieser Moment wohl sein wird und dann ist es noch intensiver. Einfach nicht in Worte zu fassen. Wir sind überglücklich."

Auch Jessi meldete sich bereits bei ihrer Fangemeinde und teilte ihre ersten Eindrücke von der Geburt. "Ich bin so emotional und einfach so glücklich – wir sind einfach Eltern", berichtete die stolze Mutter mit Tränen in den Augen auf Instagram.

Jessica Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

Jessi und Nik Schröder, Juli 2021

