David Beckham (46) gibt seinen Fans mal sehr private Einblicke! Auf Social Media hält der Fußballer seine Community in regelmäßigen Abständen über sein Leben als vierfacher Vater auf dem Laufenden. Auch seine Frau Victoria (47) teilt immer wieder Eindrücke von ihrem Alltag. Doch nun veröffentlichte die Designerin einen ganz besonderen Schnappschuss von ihrem Liebsten: Im heimischen Pool entspannte David ganz lässig mit komplett nacktem Po.

Auf Instagram postete die 47-Jährige nun die humorvolle Momentaufnahme, die ihren Ehemann so freizügig abbildete. "Gern geschehen", schrieb das ehemalige Spice Girls-Mitglied schlicht zu dem Foto und verwendete zudem einen Smiley mit Sonnenbrille. Auch, dass sie selbst dieses pikante Bild aufgenommen habe, verriet die Beauty wenig später. Augenscheinlich schien sich der Tattoo-Fan jedoch nicht sonderlich daran zu stören, dass seine Liebste seine blanke Kehrseite so ungeniert fotografierte, denn der ehemalige britische Nationalspieler ließ sich durch nichts und niemanden an seinem Sonnenbad hindern.

In den Kommentaren unter dem Beitrag bedankten sich schließlich viele Fans bei der in Harlow geborenen Schönheit, während andere Follower nicht umhinkamen, einige Witze über das humorvolle Foto zu machen. "Hintern nach oben", schrieb beispielsweise der Filmproduzent David Furnish (58) und Fernsehpersönlichkeit Derek Blasberg (39) scherzte: "Heute haben wir Vollmond!". Augenscheinlich fanden auch Davids Söhne den Schnappschuss äußerst lustig, denn sowohl Cruz (16) als auch Romeo (19) likten den Beitrag ihrer Mutter.

Instagram / victoriabeckham David Beckham im September 2021

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 2021

Instagram / davidbeckham David Beckham, Juni 2021

