Gülcan Kamps (38) zeigt ihre runde Körpermitte. Die ehemalige Viva-Moderatorin fiebert auf die Geburt ihres ersten Kindes hin und lässt ihre Fans im Netz an ihrer Schwangerschaftsreise teilhaben. Besonders beliebt bei ihrer Community: Die zahlreichen Schnappschüsse, auf denen die gebürtige Lübeckerin ihre Kugel in Szene setzt. Dass die immer größer und runder wird, kann die Blondine offenbar selbst kaum glauben. Der Bauch umfasst mittlerweile bereits 100 Zentimeter.

Auf Instagram präsentiert sich die 38-Jährige in einem glitzernden Fransen-Kleid. Auf dem Selfie ist deutlich zu sehen, dass sich der Babybauch unter dem engen Dress ordentlich nach vorne wölbt. "7. September 2021, 100 cm Bauchumpfang – Mama Kamps ist beeindruckt", betitelt Gülcan den Bildbeitrag und witzelt liebevoll über den XXL-Umfang. Wie glücklich sie über die wachsende Kugel ist, verdeutlichen außerdem die Hashtags – dort schreibt die TV-Bekanntheit: "Bald-Mama", "pure Liebe" und "Baby an Bord".

Ein paar Problemchen machte ihr der Babybauch zuletzt aber doch. Ihr Bauchnabelpiercing sitzt mittlerweile "zu eng". "Ich komme langsam an die Grenze, wo ich merke, es könnte jetzt in den nächsten paar Wochen eng werden – und ich möchte gar nicht abwarten, bis da irgendetwas kaputt geht", erklärte sie in ihrer Story. Nach 20 Jahren ununterbrochenem Tragen muss sie sich wohl übergangsweise von dem Schmuckstück erst mal verabschieden.

