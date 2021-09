Die erste Woche der neuen Love Island-Staffel ist rum – das Zwischenfazit könnte allerdings besser aussehen. So landen mehr Kandidaten in der Friendzone, als das es Küsse gibt – und gleich drei Islander müssen die Villa verlassen. Auch die frischgebackenen Ex-Villabewohner Philipp, Sina und Sarah finden, dass gerade in Sachen Liebe bei den verbliebenen Paaren definitiv noch Luft nach oben ist. "So ne richtig tiefe Verbindung ist bei keinem der Couples", gibt die 23-jährige Studentin Sina im Promiflash-Interview zu bedenken. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

