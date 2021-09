Für die Prince Charming-Kandidaten war wieder Zittern angesagt! Nach einer aufreibenden Happy Hour und einigen Flirts in der Kandidatenvilla zog sich Kim Tränka nämlich zurück, um seine Exit-Entscheidung zu treffen. Eines war klar: So richtig sicher fühlte sich an diesem Abend wohl nur Thomas, denn er hatte vorab schon eine grüne Krawatte erhalten. Andere Boys hatten hingegen nicht so viel Glück: Kim schickte gleich drei seiner Kandidaten nach Hause – und das sorgte für einige Tränen!

Am Ende der vierten "Prince Charming"-Folge mussten sich die Kandidaten wieder der gefürchteten Gentlemen-Night stellen. Allerdings dürfen nicht alle Singles weiterhin um Kims Herz kämpfen, denn der Automobilkaufmann wählte drei der Teilnehmer aus dem Rennen: Pascal, Jean-Cédric und Felix konnten den 31-Jährigen nicht von sich überzeugen – die drei mussten ihre Krawatten abgeben und die Villa sofort verlassen.

Die Entscheidung des Prinzen sorgte nicht nur bei den ausgeschiedenen Kandidaten für Enttäuschung – auch die verbliebenen Teilnehmer wurden emotional. "Ich bin gerade traurig, was ich nicht sein sollte, weil ich [die Krawatte] noch habe", gab Arne beispielsweise einen Einblick in seine Gefühlswelt. Und auch Kevin wurde nach der Entscheidungsnacht von seinen Emotionen übermannt – bei ihm flossen reichlich Tränen.

