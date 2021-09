Kim Tränka überraschte einen seiner Prince Charming-Kandidaten mit einem besonderen Geschenk! Normalerweise bekommen die Liebesanwärter in der schwulen Datingshow am Anfang der Staffel eine schwarze Krawatte. Sollte sich der Prinz bei einer der Gentlemen-Nights gegen sie entscheiden, müssen die Teilnehmer dieses Ac­cessoire wieder abgeben. Einem Single wurde jetzt aber eine besondere Ehre zuteil: Kandidat Thomas bekam von Kim nämlich eine grüne Krawatte!

In der vierten "Prince Charming"-Folge lud der Prinz Max, Robin, Maurice und Thomas zu einem Gruppendate am Strand ein – und dort hielt er für Letzteren eine besondere Überraschung bereit. "Diese Krawatte schützt jemanden vor der nächsten Entscheidungsnacht – vor der nächsten Gentlemen-Night", erläuterte Kim die Bedeutung des Accessoires und verkündete: "Und die [Krawatte] würde ich gerne Thomas geben."

Kein Wunder, dass die Freude bei Kims Auserwähltem riesig war. "Ich habe gar nicht damit gerechnet", erklärte Thomas und betonte: "Es ist ein superschönes Gefühl. Ich glaube, das ist auch so ein Zeichen von Kim an mich, zu sagen: 'Ich höre dich, du bist da.'" Thomas' Mitstreiter waren hingegen nicht ganz so begeistert von der Verleihung der grünen Krawatte...

