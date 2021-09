Wayne Carpendale (44) und seine Frau Annemarie (43) sind offenbar noch genauso verliebt wie am ersten Tag! Aktuell steht die Partnerin des Schauspielers als Moderatorin für das neue Format "How Fake Is Your Love" vor der Kamera – eine Show, in der eines der Paare gar nicht in einer echten Beziehung miteinander steckt. Bei Annie und ihrem Liebsten ist allerdings schnell klar, dass die Liebe zwischen den beiden nicht gespielt sein kann – sogar aus dem Backstage-Bereich heraus macht Wayne seiner Annemarie Komplimente!

"Die perfekte Liebe habe natürlich vor allem ich gefunden, Schatzi Maus", schwärmte Wayne direkt in der ersten Folge per Off-Stimme. Währenddessen betritt Annemarie gerade die TV-Villa, um die Kandidaten-Paare einzuweihen, was der wirkliche Grund hinter der Sendung ist. Von dem süßen Kompliment ihres Gatten bekam die gebürtige Hannoveranerin in diesem Moment also gar nichts mit.

Auch auf ihren Social-Media-Plattformen lassen Annemarie und Wayne immer wieder in ihr nahezu perfektes Liebesleben blicken. Doch ist die Turtelei im Fernsehen jetzt vielleicht etwas übertrieben und stattdessen sogar peinlich? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Anzeige

ProSieben/Marc Rehbeck Kandidaten von "How Fake Is Your Love?"

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de