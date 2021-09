Ist Claudia Norbergs (50) Ex-Liebhaber Hubertus Freiherr von Falkenhausen schon wieder vergeben? Ende August verkündete die Mutter von Adeline Norberg überglücklich, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat – und zwar den Millionär Hubertus. Vor wenigen Tagen dann die ernüchternde Neuigkeit: Claudia und der Unternehmer sind wieder getrennt. Doch der Luxus-Autohändler trauert der Blondine offenbar nicht hinterher – im Gegenteil: Hubertus ist wieder in love und sogar verlobt!

Wie Bunte berichtete, sollen Hubertus, Claudia und noch eine weitere Frau eine Dreiecksbeziehung geführt haben. "Zwei Frauen gleichzeitig geht nicht, alle sind nur unglücklich", erklärte der Geschäftsmann. Um nicht länger zweigleisig fahren zu müssen, entschied sich Hubertus gegen Claudia. Nach dem Liebes-Aus habe er erkannt, was ihm an der unbekannten Dame im Bunde liegt – immerhin machte sie acht Monate lang das Hin und Her zwischen ihr und Claudia mit.

Jetzt machte Hubertus offenbar den Sack endgültig zu und hielt bei Claudias einstiger Nebenbuhlerin um deren Hand an. "Und sie hat 'Ja' gesagt", schwärmte der frisch Verlobte. Vorher will er sich aber auch um Claudias Wohl gekümmert haben – Hubertus soll sie mit einem befreundeten Autohändler verkuppelt haben. Ob die Wahl-Amerikanerin daraufhin aber tatsächlich vergeben ist, ist unklar.

Facebook / Hubertus-Falkenhausen Hubertus Freiherr von Falkenhausen, Claudia Norbergs Freund

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg im Juni 2020

Instagram/claudia_norberg Claudia Norberg mit ihrem Hund, Juli 2020

