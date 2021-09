Emmy Russ (22) kehrt ins Fernsehen zurück! In Deutschland ist die Wahlspanierin besonders durch die Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten wie Promi Big Brother, Beauty & The Nerd oder Promis unter Palmen bekannt. Auch in einigen Soaps konnte sie bereits eine kleine Rolle ergattern. So spielte sie 2015 beispielsweise in Berlin - Tag & Nacht mit. Jetzt verriet Emmy, dass sie in das spanische "Promi Big Brother"-Haus einzieht.

In ihrer Instagram-Story verriet die Kultblondine, dass sie an einer Fernsehshow in Spanien teilnehmt. "Und zwar heißt sie 'La casa de los secretos', übersetzt 'Das Haus der Geheimnisse'". Die Sendung sei an Promi BB angelehnt und jeder der Teilnehmer trage ein Geheimnis mit sich, dass er oder sie bestmöglich hüten müsse. "Also noch aufregender für mich diese ganze Sache", versicherte das Model.

Emmy freue sich darauf, sich nach sieben Jahren in ihrer Wahlheimat endlich auch dem spanischen Fernsehpublikum vorstellen zu können. "Ich bin bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen und das genauso zu rocken, wie ich das in jeder Sendung in Deutschland gemacht habe", zeigte sich die gebürtige Hamburgerin motiviert. Doch auch an ihre deutschen Fans hat die Darstellerin gedacht. "Ende des Jahres erwartet euch auch im deutschen Fernsehen ein neues großes Projekt mit mir", erklärte sie abschließend.

Instagram / emmyruss Emmy Russ im August 2021

