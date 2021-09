Sie fasst ihre Trauer in Worte! Sophia Thiel (26) verkündete ihren Fans kürzlich, dass ihr geliebter Opa gestorben ist. Der Tod ihres Großvaters sei ganz unerwartet gekommen und habe sie daher sehr mitgenommen, berichtete die Fitness-Influencerin ihren Followern auf ihren Social-Media-Kanälen. Für ein paar Tage zog Sophia sich daraufhin zurück – bis jetzt: Mit emotionalen Worten würdigte sie ihren verstorbenen Vorfahren.

In ihrer Instagram-Story aus ihrem alten Kinderzimmer ließ die Videoproduzentin ihren Gefühlen freien Lauf: "Es ist für uns alle immer noch ein ziemlicher Schock, weil alles so plötzlich kam." Vor Kurzem sei sie noch mit ihrem Opa im Familienurlaub in Spanien gewesen, fügte Sophia hinzu. "Es fällt mir extrem schwer, zurzeit Storys zu machen, weil es sich einfach respektlos gegenüber meinem Großvater anfühlt", erklärte die 26-Jährige die kleine Funkstille der vergangenen Tage.

Dennoch wolle sie betonen, dass sie ihre Fans nicht vergisst: "Ich wollte mich mal wieder melden, nachdem ich in den letzten Tagen viel geweint habe." Geholfen habe ihr bei der Bewältigung des Verlustes, dass sie sich von ihrem Opa verabschieden konnte: "Was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich in am Donnerstagabend noch einmal besuchen durfte und ihn gesehen habe."

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im August 2021

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

