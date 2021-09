Sogar Gwyneth Paltrow (48) feiert das Liebes-Comeback von Bennifer! Von 1997 bis 1999 war die Schauspielerin selbst die Frau an Ben Afflecks (49) Seite. Auch sie gaben der Beziehung eine zweite Chance, doch die Liebe scheiterte im Jahr 2000 endgültig. Dass sich ihr Verflossener nun turtelnd mit Jennifer Lopez (52) auf dem roten Teppich in Venedig gezeigt hat, löst in der Darstellerin jedoch keinerlei Gräuel aus – ganz im Gegenteil. Im Netz schwärmte Gwyneth von der Reunion der beiden!

Via Instagram verpasste die 48-Jährige der wieder aufgeflammten Liebe ihr Gütesiegel. Zu einem Bild, auf dem sich Ben und Jennifer auf dem Red Carpet der Filmfestspiele von Venedig verliebt küssen, meldete sich Gwyneth in den Kommentaren zu Wort. "Okay, das ist süß", musste bei dieser Aufnahme selbst sie einräumen. Den Segen dieser Ex hat Ben damit wohl schon sicher.

Zwischen Gywneth und dem 49-Jährigen scheint es aber auch zuvor kein böses Blut gegeben zu haben. 2015 war sie im Interview bei The Howard Stern Show auf den "Pearl Harbor"-Star zu sprechen gekommen und hatte versichert: "Ich mag ihn. Wir sind immer noch Freunde."

858821 Ben Affleck und Gwyneth Paltrow, 1998

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den 78. Filmfestspielen von Venedig

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

