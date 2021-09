Der Are You The One – Reality Stars in Love-Cast ging ohne Geld nach Hause! Vergangenen Donnerstag liefen die finalen Folgen der Kuppelshow ab. Die Teilnehmer rund um Melina Hoch, Josua Günther und Aurelia Lamprecht verzweifelten daran, ihr sogenanntes Perfect Match in der Villa zu finden. Während des ganzen Projekts schafften sie es nur eine perfekte Paarung in der Match-Box auf eigene Faust herauszufinden: Daher ist es eigentlich keine große Überraschung, dass sie letztendlich auch nicht gewonnen haben!

Zu Beginn der 20. Folge waren die Kandidaten noch voller Hoffnung, denn sie schickten Aurelia und Josua in die Match-Box – und tatsächlich: Die TV-BFFs sind ein Perfect Match. Obwohl sie damit eine wichtige Erkenntnis erlangten, reichte es trotzdem nicht, die anderen Duos richtig zusammenzustellen. Nach langem Hin und Her überlegen, gingen in der Matching-Night nämlich nur sieben Lichter an – und nicht zehn, die sie für den Sieg gebraucht hätten. "Ich habe weder eine Liebe gefunden, noch hat sich ein Team gebildet. Das ist mega- enttäuschend", zeigte sich Kathleen emotional.

"Hätte, hätte Fahrradkette, wir haben verloren. Es ist uncool, enttäuschend, aber das Leben geht weiter", meinte Eugen Lopez daraufhin. Wer am Ende wirklich zusammengepasst hätte, wird erst in einigen Tagen beim großen Wiedersehen aufgeklärt.

