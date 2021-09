Diese pikante Anekdote wollte Diogo Sangre lieber für sich behalten. Bei Are You The One – Reality Stars in Love suchte der Tätowierer sein Perfect Match. Dieses glaubte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer in Vanessa Mariposa gefunden zu haben, die übrigens ebenfalls zuvor schon in der Strand-Kuppelshow auftrat. Über den beiden zogen nun aber dunkle Wolken auf: Durch Moderatorin Sophia Thomalla (31) kam heraus, dass Diogo vor Beginn der Dreharbeiten einen Dreier mit Mitstreiterin Finnja Bünhove hatte. Vanessa hätte der Muskelmann dieses Detail offenbar sehr gern verschwiegen, wie er dann zugab.

So sah Diogo schlichtweg keinen Grund, Vanessa von seinem Sexabenteuer zu erzählen. "Das ist eine Sache, die gar nicht redenswert ist", erklärte er kurz nachdem die Bombe geplatzt war und Vanessa ihn zur Rede stellte. Die Blondine sah das allerdings ganz anders. "Das ist eine Sache von Ehrlichkeit", entgegnete sie sichtlich enttäuscht. Auch später am Abend blieben die Fronten verhärtet. Auf den Vorwurf, er habe sie hintergangen und angelogen, reagierte Diogo entrüstet. "Das ist keine Lüge, ich habe dich nicht angelogen!", wehrte sich der gebürtige Portugiese. Er habe lediglich etwas verschwiegen.

Für Vanessa schien das zunächst aber keinen Unterschied zu machen. Neben Diogo brach die Influencerin in Tränen aus, wollte aber nicht von ihm getröstet werden. "Lass mich in Ruhe, bitte. Fass mich nicht an", warnte sie den Muskelmann. Der blieb seiner Linie dennoch treu und beteuerte seine noblen Absichten zum wiederholten Male: "Ich bin bereit, etwas Ernstes mit dir anzufangen, immer noch. Ich habe kein Interesse an Finnja gehabt."

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

