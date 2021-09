Hoppla – was ist hier passiert? Pietro Lombardi (29) nimmt sich seit Juli eine Social-Media-Auszeit. Für den DSDS-Star ist dies die erste Netz-Pause in den elf Jahren, die er nun schon in der Öffentlichkeit steht! So ganz hat er sich aber nicht an seine selbstauferlegte Netz-Abstinenz gehalten: Ende August teilte er ein süßes Bild mit Sohnemann Alessio (6) und kündigte dann Anfang des Monats sein Comeback für den 14. September an. Doch jetzt das: Pietros Social-Media-Seite ist leer!

Die Instragram-Seite des Sängers ist auf einmal komplett leer gefegt. Es gibt weder niedlichen Familien-Content mit seinem Sohn noch lustige Beiträge, die Pietro vor seiner Insta-Pause immer wieder gerne mit seinen Fans geteilt hatte! Da stellt sich natürlich die Frage: Will er einen Neustart auf seiner Seite hinlegen und seinen Web-Auftritt womöglich sogar komplett neu erfinden?

In seiner Netz-Pause war Pietro derweil alles andere als untätig! In der beliebten Kochshow Grill den Henssler kochte er zum Beispiel Ende August gegen Steffen Henssler (48) an. Neben Jana Ina Zarrella (44) und Mathias Mester machte der Sänger zwar keine schlechte Figur am Herd – musste sich jedoch schließlich dem TV-Koch geschlagen geben.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro und Alessio Lombardi, August 2021

Anzeige

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi beim in Erfurt 2020

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Pietro Lombardi und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" im August

Anzeige

Was hat Pietro mit dem Löschen seines Contents im Sinn gehabt? Er will sich ein neues Insta-Image verpassen. Ich weiß es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de