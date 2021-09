Alexander Golz (25) und Jill Lange (21) können die Finger nicht voneinander lassen! Bei Are You The One – Reality Stars in Love kamen die Brünette und der einstige Bachelorette-Kandidat sich näher und landeten sogar im Boom-Boom-Room. Die Influencerin betonte jedoch, kein ernsthaftes Interesse an dem Blondschopf zu haben – optisch sei er außerdem eigentlich gar nicht ihr Typ. Nun landeten Alex und Jill aber schon wieder im Bett!

Aus dem Boom-Boom-Room ertönte ein lautes Stöhnen: Zwischen der 21-Jährigen und dem Beau kam es erneut zu einem heißen Schäferstündchen. "Wir sind uns noch mal nähergekommen", fasste Alex die Situation im Einzelinterview zusammen. Anscheinend konnte der 25-Jährige seine Leistung im Vergleich zum vorherigen Mal deutlich steigern, wie Jill berichtete: "War auf jeden Fall besser als beim ersten Mal. Also der hat sich jetzt von einer 5/10 auf 8/10 hochgearbeitet."

Jedoch scheint die Tattoo-Liebhaberin mittlerweile auch emotional involviert zu sein. "Kann schon sein, dass das nicht nur körperliche Anziehung ist. Ich glaube schon, dass da so ein paar Schmetterlinge im Bauch und vielleicht sogar ein paar Gefühle mit im Spiel sind", gab Jill zu.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

