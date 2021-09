War sie in ihrer Beziehung mit Frank Otto (64) unglücklich? Seit knapp einem Jahr ist Nathalie Volk (24) mit ihrem neuen Partner Timur zusammen – und neuerdings sogar glücklich verlobt. Und auch mit ihrem neuen Look scheint die dunkelhaarige Beauty sehr zufrieden zu sein. Doch so happy war die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht immer! Nathalie offenbarte jetzt, dass sie sich in der Beziehung mit Frank in der Auswahl ihrer Klamotten eingeengt gefühlt hatte!

"Ich stand immer sehr unter Druck – ich habe mich auch meinem vorherigen Partner angepasst und öfter auf das verzichtet, was ich wollte", gesteht sie offen im Interview mit RTL. Demnach griff sie immer wieder zu klassischeren Outfits, um neben ihrem einstigen Unternehmer-Partner gut auszusehen. "Ich fand das auch nicht altersgemäß – also ich war Anfang 20 und manchmal sah echt aus wie eine Oma", schmunzelt die 24-Jährige. Heute sei dies aber anders und Nathalie könne nun endlich das anziehen, worauf sie wirklich Lust habe.

Und nicht nur, was ihre Outfits angeht, kann Nathalie wohl mit dem neuen Mann an ihrer Seite mehr sie selbst sein. Die Schauspielstudentin hegt nämlich einen Kinderwunsch, der mit ihrem Ex-Partner nicht in Erfüllung ging. Mit Timur hingegen könnte es hingegen bald so weit sein. "Klar würden Timur und ich uns auf ein Baby freuen. Das wäre noch mal die Kirsche auf der Sahnetorte", hatte sie bereits nach ihrer Verlobung Gala berichtet.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

MediaPunch/ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk auf der MusiCares-Gala in Los Angeles

