Großes Wiedersehen am Berlin – Tag & Nacht-Set! Schon vor ein paar Tagen hatte Anne Wünsche (30) angekündigt, dass sie wieder in ihre alte Rolle der Hanna bei der RTL2-Daily schlüpfen wird. Der Grund: Das Format feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einer Spezialfolge, in der auch bereits ausgestiegene Figuren ihr Comeback haben werden. Heute Abend werden die Szenen ausgestrahlt und Anne teaserte das Ganze mit einem Selfie vom Set an. Darauf posiert sie mit ihrem Ex-Serienkumpel Marcel Neue (32) aka Krätze.

"Morgen ist es so weit: Zehn Jahre 'Berlin – Tag & Nacht' und ich durfte dabei sein. Es war ein megageiler Dreh", schrieb Anne am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Foto zwinkert die Berlinerin frech in die Kamera – im Hintergrund strahlt Marcel bis über beide Ohren. Offenbar scheinen die TV-Darsteller bei der Arbeit für die Eventfolge viel Spaß gehabt zu haben. Allerdings möchte die 30-Jährige vorab noch nicht verraten, was die Zuschauer erwartet. "Es wird blutig", deutete Anne lediglich an.

Was mittlerweile aber schon klar ist: Nicht nur die Influencerin, sondern auch Töchterchen Miley wird in dem Special zu sehen sein. "Nach einem Jahr haben wir dann endlich die Zusage bekommen und Miley durfte Hannas Tochter Joanna spielen!", kündigte die stolze Mutter zuletzt an. In dem aktuellen Posting ergänzte Anne: "Sie hat es so toll gemacht. Ich bin unendlich stolz darauf und hoffe, dass sie öfter dort mitspielen darf."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley am BTN-Set

