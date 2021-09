Anne Wünsche (30) erfüllt ihrer Tochter einen großen Wunsch! Jahrelang war die Influencerin ein Teil der beliebten Serie Berlin - Tag & Nacht. 2015 stieg sie zwar offiziell aus, kehrte als ihre Serienfigur Hanna aber hin und wieder in Gastauftritten zurück. Auch jetzt verbrachte die Beauty wieder Zeit am altbekannten Set – mit ihrer Tochter Miley. Dass die Kleine in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten will, hatte Anne bereits verkündet. Nun scheint der erste Schritt getan: Miley durfte bei "Berlin - Tag und Nacht" mitspielen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 30-Jährige von der aufregenden Zeit vor der Kamera und bestätigte: "Ja, ich bin kurz wieder bei BTN zu sehen. Miley hat sich so sehr gewünscht, einmal dort mitzuspielen." Nun ging der große Traum der Achtjährigen in Erfüllung. "Nach einem Jahr haben wir dann endlich die Zusage bekommen und Miley durfte Hannas Tochter Joanna spielen!", verkündete Anne. Von der Leistung ihres Nachwuchses war die Netzbekanntheit ganz angetan: "Ich bin so stolz, könnte ausflippen!" Obwohl die die Drehtage "krass anstrengend" gewesen seien, habe sich Miley toll geschlagen. "Vielleicht darf sie jetzt öfter dabei sein...", gab die Bloggerin sich geheimnisvoll.

Das Endergebnis wird am kommenden Montag zu sehen sein. Bis dahin will Anne nichts vorwegnehmen und nicht berichten, was genau am Set vor sich ging. Einen kleinen Eindruck gibt die zweifache Mutter dann aber doch. "Ich sage nur so viel: Es wurde unerwartet blutig", teaserte die YouTuberin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Tochter Miley an deren 7. Geburtstag, Juli 2020

Instagram / anne_wuensche Miley und Mama Anne Wünsche im Juli 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

