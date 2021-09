Kuschelalarm bei Jessica Paszka (31)! In den vergangenen Wochen teilte die ehemalige Bachelorette immer wieder Content aus ihrem neuen Alltag als Mutter. Allerdings ließ sie ihre Fans zuletzt öfter an den weniger angenehmen Folgen der Geburt teilhaben: Durch das Stillen ihrer Tochter hat Jessi Hängebrüste – das stört sie allerdings nicht im Geringsten. Wie glücklich die Influencerin als Mutter ist, zeigt sie nun einmal mehr: mit einem süßen Strandfoto samt Töchterchen Hailey-Su.

"Hailey liebt den Strand", schrieb die 31-Jährige am Sonntagnachmittag zu einem Instagram-Schnappschuss von sich und ihrem Baby. Im engen Bikini zeigt die Beauty nicht nur stolz ihren After-Baby-Body, sondern auch, wie sehr sie die Zeit am Meer mit Hailey genießt. Während Jessica bis über beide Ohren strahlt, drückt sie die Kleine liebevoll an sich und streichelt ihr sanft über den Hinterkopf. Durch ihre Hand schirmt sie Haileys Kopf außerdem gekonnt vor der Kamera ab.

Über ein Strand-Shooting der Hallers konnten sich die Fans bereits vor einigen Wochen freuen. Damals posierten aber nicht nur die TV-Bekanntheit und ihr Spross vor der Linse, sondern auch Papa Johannes Haller (33). Der drückte seiner Verlobten einen dicken Kuss auf die Wange – das gemeinsame Kind schien in seinem Arm friedlich zu schlummern.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka und ihre Tochter Hailey-Su am Strand von Ibiza im August 2021

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

