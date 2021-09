Endlich steht der erste Termin für die neue The Masked Singer-Staffel fest! Seit mehreren Jahren ist die beliebte Gesangsshow bei den Zuschauern ein voller Erfolg – ohnehin ist jeder Fan gespannt, welcher Promi sich tatsächlich unter den maskierten Figuren versteckt und ob man mit den Indizien richtig lag. Doch wann genau kann das Rätselraten der neuen Staffel denn dann beginnen?

Wie aus einer aktuellen Pressemeldung des Senders ProSieben hervorgeht, geht das TV-Format am 16. Oktober in eine neue Runde. Bei einem Blick in den Kalender stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen Samstag handelt – damit geht für einige Supporter im Publikum ein großer Wunsch in Erfüllung. Der Grund: Bisher lief die Show an einem üblichen Dienstagabend bis spät in die Nacht, was bei so manch einem Zuschauer am nächsten Morgen möglicherweise dicke Augenringe aufgrund des Schlafmangels verursachte.

Der neue Sendetermin am Wochenende soll die komplette Staffel über beibehalten werden. Allzu lange müssen die Fans sich zum Beginn gar nicht mehr gedulden – doch schon jetzt steigt die Spannung. "Ich kann jetzt schon versprechen: Unsere maskierten Stars werden der großen Samstagabendshow alle Ehre machen. Und das Rätsel wird schwerer", verriet Senderchef Daniel Rosemann (41).

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

Anzeige

PULS 4/Willi Weber Das "Masked Singer Austria"-Rateteam

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Monstronaut bei "The Masked Singer" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de