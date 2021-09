Lana Del Rey (36) braucht offenbar eine Pause! Eigentlich ist die Musikerin im Netz ziemlich aktiv: Auf ihren sozialen Plattformen lässt sie ihre Fangemeinde regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben: So zeigte die Sängerin im Juni beispielsweise stolz auf Instagram, dass sie ihren Geburtstag mit einer XXL-Barbie-Torte feierte! Doch nun meldet sich die US-Amerikanerin mit Nachrichten, die ihre Community alles andere als erfreuen dürften: Lana erklärt, dass sie ihre Social-Media-Konten auf unbestimmte Zeit deaktiviert.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 36-Jährige vor wenigen Tagen eine dreiminütige Videobotschaft. In dem Clip erzählte sie, dass sie vorerst nicht mehr im Netz aktiv sein werde. "Das liegt einfach daran, dass ich so viele Interessen und andere Jobs habe, die [...] Privatsphäre und Transparenz erfordern", äußerte Lana. Sie wolle auf jeden Fall weiter Musik machen. "Aber ich werde mich auch um andere Dinge bemühen."

Zusätzlich zeigte sich die "This Is What Makes Us Girls"-Interpretin in dem Video total dankbar für ihre Follower, die sie mittlerweile schon seit ihrem Karrieredebüt im Jahr 2003 unterstützen. "Ich möchte euch von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr mich weiterhin durch die Musik wahrnehmt", meinte sie abschließend.

Getty Images Lana Del Rey im November 2018 in Los Angeles

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey, Musikerin

