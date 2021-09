Pietro Lombardi (29) hat Amira (28) und Oliver Pocher (43) ganz schön aus der Patsche geholfen. Der Sänger teilte nach seinem Social-Media-Comeback am Mittwochabend ein langes Video im Netz, in dem er unter anderem erzählte, dass er aktuell im Hotel wohnt, weil er einem seiner Freunde nach der tragischen Flutkatastrophe sein Haus überlassen hat. Tatsächlich soll es sich bei dem Freund in Not um niemand Geringeres als Oli Pocher handeln!

Amira kommentierte Pietros Comeback-Clip auf Instagram folgendermaßen: "Großer Mann mit noch größerem Herzen. Danke für alles Pietro!" Daraufhin fingen Fans sofort an zu spekulieren, wofür die Pochers dem Sänger denn so dankbar sind. Nun bestätigten Insider gegenüber RTL, dass Oli, Amira und ihre Kinder ihr Haus nach einer Überflutung verlassen mussten und daraufhin tatsächlich von Pietro aufgenommen wurden.

Der Comedian und der einstige DSDS-Sieger kennen sich bereits seit mehreren Jahren: Sie lernten sich 2017 bei Global Gladiators kennen und wurden dort zu guten Freunden. Tatsächlich wohnte auch Pietro schon mal in Olis Wohnung, denn der war früher sein Vermieter. Der Ex von Sarah Engels (28) schwärmte 2019 von Oli: "Er hat mir echt bei vielen Entscheidungen geholfen und mir auch mal den Kopf gewaschen."

ActionPress/Coldrey,James Oli Pocher und Pietro Lombardi

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Amira und Oliver Pocher bei "Das Spiel beginnt"

