Laura Morante (30) war im Krankenhaus! In den letzten Tagen wurde es im Netz ruhig um die ehemalige Are You The One?-Kandidatin. Viele vermuteten eine Liebeskrise mit ihrem Freund Mike Heiter (29) – und das obwohl die beiden doch noch vor Kurzem als Paar bei Kampf der Realitystars antraten. Jetzt verriet sie ihren Followern auf Social Media endlich, was wirklich bei ihr los war.

In ihrer Instagram-Story erklärt Laura den Grund für ihre unfreiwillige Netz-Pause: "Das lag daran, dass ich im Krankenhaus lag." Bereits vor zwei Wochen habe sie schlimme Ohrenschmerzen gehabt und sie zunächst einfach ignoriert. "Es war eine Trommelfell-, Gehörgang- und Mittelohrentzündung und ich habe Antibiotika bekommen", berichtet die Influencerin weiter. Als sie vergangenen Freitag zum Kontrolltermin bei ihrem Arzt war, schickte er sie umgehend ins Krankenhaus, wo sie dann am Trommelfell operiert wurde. Laura erzählt: "Ich habe gar nichts mehr gehört auf dem rechten Ohr. Dann wurde festgestellt, dass ich auch einen Hörsturz habe und sich die komplette Entzündung ausgebreitet hat."

Aus dem Grund habe sie die vergangenen Tage im Krankenhaus verbracht. "Ganz ehrlich, ich bin jetzt dankbar, dass ich wirklich im Krankenhaus geblieben bin und jetzt wieder einigermaßen höre", gibt sie zu. Mittlerweile ist Laura sogar wieder zu Hause bei ihrem Freund Mike, wie sie ihren Fans voller Freude mitteilte.

