Lil Nas X ist offenbar noch immer schwanger! Bereits Anfang September sorgte der Sänger für reichlich Aufsehen – der Grund: Um sein neues Album zu promoten, ließ sich der Musiker bei einem Shooting der besonderen Art als schwangerer Mann ablichten. Jetzt gab der US-Rapper mit seinem täuschend echten Babybäuchlein erneut Einblicke in seine Fake-Schwangerschaft: Im Netz feierte Lil Nas X nun sogar eine süße Babyshower!

"Kurz vor meiner Babyparty. Ich versuche nicht zu weinen, oh mein Gott", scherzte Lil Nas X via Instagram. Passend dazu teilte der Künstler sowohl Aufnahmen der Feier als auch ein Video, in dem er mit verbundenen Augen den Festsaal betritt. Zwischen zahlreichen Luftballons und Süßigkeiten scheint der 22-Jährige die baldige Ankunft seines Nachwuchses zu feiern – was genau es damit auf sich hat und ob es sich tatsächlich nur um Album-Promo handelt, behielt Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X bürgerlich heißt, aber weiterhin für sich. Aufgrund der blauen Farben dürfte es sich laut Spekulationen allerdings um einen Babyboy in seinem Bauch handeln.

Lil Nas X ist allerdings nicht rund um die Uhr schwanger. Am vergangenen Montagabend erschien der Künstler nämlich ohne Babybauch bei der diesjährigen Met Gala. Doch er wäre nicht Lil Nas X, wenn er sich zu diesem Anlass nicht auch etwas Besonderes einfallen lassen würde – er zeigte sich nämlich in einem Look, der gleich drei verschiedene Outfits in sich hatte.

TikTok / lilnasx Rapper Lil Nas X mit Fake-Babybauch

Getty Images Lil Nas X im Mai 2021 in Los Angeles

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2021

