Pamela Gil Mata schwebt endlich wieder auf Wolke sieben! Am vergangenen Mittwoch machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Netz publik, dass sie nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Philipp Stehler (33) wieder vergeben ist. Auch erste Schnappschüsse mit ihrem neuen Freund bekamen die Fans bereits zu Gesicht. Im Gespräch mit Promiflash verriet Pam jetzt, wo sie den neuen Mann an ihrer Seite kennengelernt hat!

Im Promiflash-Interview sprach die gebürtige Dominikanerin ganz offen über ihren neuen Partner. Pam erklärte, dass sie einst mit ihrem Liebsten an derselben Uni studiert habe – und ihm vor circa vier Jahren das erste Mal begegnet sei. "Wir haben uns aber aus den Augen verloren und jetzt vor Kurzem wieder Kontakt aufgenommen", erzählte sie. Das Paar führe bislang noch eine Fernbeziehung. "Und wir kommen damit gut zurecht", meinte die Brünette.

Auf Social Media berichtete die Reality-TV-Bekanntheit außerdem davon, wie das erste Aufeinandertreffen nach vier Jahren Funkstille mit ihrem Freund ablief. "Ich habe mich ohne jegliche Erwartungen und Hintergedanken mit ihm auf einen Kaffee getroffen, weil er in München war. Als er dann zur Tür hereinkam, habe ich direkt seine positive Aura bemerkt und das war für mich besonders", schwärmte Pam.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata mit ihrem neuen Freund

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

