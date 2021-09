Eigentlich sollte es für Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) gerade die glücklichste Zeit in ihrem Leben sein: Im August sind der ehemalige Are You The One?-Kandidat und seine Freundin zum ersten Mal Vater und Mutter geworden. Ihr Baby ist natürlich der ganze Stolz der frischgebackenen Eltern – jedoch werden die ersten Monate mit ihrem Sohn immer wieder durch erschreckende Ereignisse gestört: Aufgrund von mehreren Anschlägen sorgen sich Kevin und Kathi um die Sicherheit ihrer kleinen Familie!

Gegenüber Promiflash schilderte das Management des Paares jetzt: "Was keiner wirklich wusste: Seit März kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Kevin und Kathi." Die Rede ist von "nächtlichen Schreien und Beschimpfungen vor ihrem Wohnhaus", "Steinen, die die Fenster ihrer Wohnung zerstören" und sogar einem "Gullydeckel, der nachts in ihr Auto geworfen" wurde. Und es kommt noch schauriger: "Jetzt wurde der goldene Kinderwagen im Flur mit Exkrementen komplett beschmiert. So sehr, dass wir sogar Ersatz ordern mussten."

Fest steht: Kevin und Kathi machen sich inzwischen ernsthafte Sorgen. "Da hier auch die Sicherheit eines Kindes mit angegriffen wurde, haben wir als Management mit sofortiger Wirkung einen privaten Personenschützer eingesetzt. Dieser wird regelmäßig für die Sicherheit der Familie sorgen", teilte ihr Manager gegenüber Promiflash mit. "Weitere Schritte folgen zeitnah. Wir werden auf kein Fall dieses illegale Verhalten tolerieren." Kevin und Kathi selbst wollen sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu den jüngsten Geschehnissen äußern.

Privat Kevin und Kathis beschädigtes Auto

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

