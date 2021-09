Endlich wurden die Spekulationen bestätigt! Während der attraktive Franzose Tommy Pedroni eigentlich bei Are You The One – Reality Stars in Love nach seinem sogenannten Perfect Match suchte, wurde ihm eine Beziehung mit einer anderen Lady nachgesagt – und zwar mit seinem Ex on the Beach-Flirt Sandra (29). Letztere betonte gegenüber Promiflash noch, dass ihr Beziehungsstatus geheim bleibe. Doch jetzt, nach dem großen "Are You The One"-Finale, ließen sie die Bombe platzen: Tommy und Sandra sind tatsächlich zusammen!

Das bestätigte der Realitystar nun höchstpersönlich während der Wiedersehensshow. Nachdem Tommy erklärt hatte, warum es nicht mit Melina Hoch in dem Kuppelformat funktionierte, kam der nächste Kracher: Kurz nach den Dreharbeiten traf er sich bereits mit Sandra. "Ja, wir sind zusammen. Ich bin sehr glücklich mit ihr", offenbarte der Blondschopf dann. Doch diese News warfen einige Fragen bei der Moderatorin Sophia Thomalla (31) auf.

Denn zwischen den Sendungen lag anscheinend nicht besonders viel Zeit. War Tommy also schon bei "Are You The One" vergeben? "Während der Zeit war ich nicht mit Sandra zusammen", beteuerte er daraufhin. Doch schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind. So fiel aufmerksamen Promiflash-Lesern auf, dass ihre Social-Media-Beiträge oft ziemlich ähnlich aussahen. Fans haben den Muskelmann und die Beauty aus Köln sogar turtelnd im Urlaub entdeckt.

TVNOW / Markus Hertrich Tommy Pedroni, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Instagram / _sisandra Sandra, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im August 2021

