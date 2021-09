Verliebt wie am ersten Tag! Wie glücklich Aurora Ramazzotti (24) und ihr Freund Goffredo Cerza miteinander sind, lassen die beiden ihre Fans immer mal wieder wissen. So posten sie verschmuste Bilder oder werden beim Liebesurlaub entdeckt. Die Tochter von Michelle Hunziker (44) und Eros Ramazzotti (57) ist jetzt schon seit 2016 mit ihrem Goffredo zusammen und anscheinend immer noch total verliebt in ihn. Aurora und Goffredo wurden jetzt beim Knutschen gesichtet.

Vergangenen Donnerstag wurden die beiden abends von Paparazzi in Mailand fotografiert, als sie ihren Gefühlen auf offener Straße anscheinend freien Lauf ließen. Aurora und Goffredo schauten sich innig an und küssten sich. Danach besuchten sie eine Gelateria. Später am Abend sah man die 24-Jährige und ihren Freund in ihrer Instastory Eis essen. Ob sie diese Köstlichkeit noch schnell nach ihrer Knutsch-Aktion besorgt haben, um sich ein wenig abzukühlen?

Dass Aurora kein Problem damit hat, ihre Liebe zu Goffredo öffentlich zu zeigen, hat sie schon mehrmals bewiesen. An ihrem 23. Geburtstag küsste sie ihren Freund ganz leidenschaftlich vor den Augen von Mama Michelle und auch bei gemeinsamen Strandausflügen mit der Familie kann Aurora nicht auf Liebkosungen mit ihrem Goffredo verzichten.

MEGA Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza, September 2021

MEGA Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza, September 2021

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti mit ihrem Freund Goffredo Cerza

