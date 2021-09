So hatten sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) die Reaktionen wohl nicht vorgestellt! Anlässlich des 37. Geburtstages des Rotschopfes posierten er und seine Frau nun für das Titelblatt des amerikanischen Nachrichtenmagazins Time. Doch bei den Fans kam das Foto der zweifachen Eltern nicht so gut an. Während sich einige User über das Cover lustig machten, fanden andere die Aufnahme zu stark bearbeitet. "Harry sieht merkwürdig aus. Wie ein verängstigtes Baby, das sich hinter Mama-Bär versteckt" und "Sie sehen gar nicht aus wie sie selbst. Das ist ein furchtbares Bild von ihnen", lauteten nur einige Kommentare unter dem Instagram-Post der Zeitung.

