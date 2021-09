Wie stehen die Chancen auf einen zweiten Beziehungsanlauf bei Marc Zimmermann und Anna Iffländer? Anfang August machten die ehemaligen Love Island-Kandidaten öffentlich, dass sie sich getrennt haben. Böses Blut fließt zwischen ihnen aber nicht – ganz im Gegenteil: Sie sind sehr dankbar für ihren gemeinsamen Weg. Könnte es daher vielleicht sein, dass sie sich bald wieder etwas annähern? Gegenüber Promiflash plauderten Anna und Marc aus, wie sie zu einem Liebescomeback stehen!

Auf dem Bloggerevent "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week wurden beide getrennt voneinander dazu befragt. Anna stellte klar, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt eine Reunion mit Marc komplett ausschließen könne. Ihr Verflossener sieht das offenbar ganz ähnlich. "Es hatte ja auch einen Grund, warum wir uns getrennt haben und dann auch so plötzlich. Wir stehen aber in einem vernünftigen, erwachsenen, freundschaftlichen Verhältnis", betonte der Nordrhein-Westfale im Promiflash-Interview. Wenn sie sich über den Weg laufen, gehen sie vernünftig miteinander um. "Aber da wird nichts Neues mehr kommen", machte er abschließend noch einmal deutlich.

Als Grund für ihr Liebes-Aus nannte Marc in seinem Trennungsstatement damals ihre unterschiedlichen Ansichten. Der Sportstudent und die Kosmetikerin hätten langfristig festgestellt, dass sie ganz andere Ziele verfolgen.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

Instagram / marcz_instagraem Anna Iffländer und Marc Zimmermann, Traumpaar aus "Love Island" 2020

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Oktober 2020

