Renée Zellweger (52) und Ant Anstead (42) teilen ihr Glück mit der ganzen Welt. Gerüchte, dass die Schauspielerin und der Moderator sich daten, gab es schon seit einigen Monaten – erst im August machten die zwei ihre Liebe aber offiziell: Sie zeigten sich zum ersten Mal zusammen bei einer Gala im kalifornischen Santa Ana. Jetzt erfreute das Paar auch mit einem süßen Turtel-Auftritt im Netz.

Auf seinem Instagram-Account teilte Ant jetzt ein Foto, dass seine Liebste und ihn eng umschlungen zeigt. Während der Brite mit einem zaghaften Lächeln auf den Lippen in die Kamera schaut, schmiegt sich seine Partnerin an ihn und könnte offenbar nicht glücklicher sein. Die Aufnahme kommentierte der 42-Jährige überhaupt nicht – sieht ganz so aus, als bräuchte es keine Worte, um seinen derzeitigen Gefühlszustand zu erklären.

Schon Ende August schwärmte der TV-Star in den höchsten Tönen von der Film-Bekanntheit. Er kündigte die Bridget Jones-Darstellerin als Gast in seiner Show an – und beschrieb sie damals als die "unglaublich zauberhafte Renée".

Anzeige

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, 2014 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Ant Anstead, britischer Fernsehmoderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de