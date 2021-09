Hat Melina Hoch damit gerechnet? Seit Donnerstag ist endlich klar, welche Paare bei Are You The One – Reality Stars in Love ein Perfect Match bilden. Im Finale der Datingshow hatten es die VIPs nicht geschafft, alle zehn Paarungen zu finden, verloren damit ihr Preisgeld und mussten sich bis zur Auflösung in der Wiedersehensshow gedulden. Jetzt steht fest: Love Island-Beauty Melina passt angeblich am besten zu Ex on the Beach-Star Danilo Sellaro. Was sagt die Brünette dazu – kann sie das Match nachvollziehen?

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die Cheerleaderin erstmals nach der Wiedersehensfolge zu ihrem potenziell perfekten Partner – und konnte es noch immer nicht so richtig glauben. "Ich hätte noch sechs weitere Wochen im Haus sein können und hätte nicht gesagt, dass Danilo mein Perfect Match ist, weil das einfach null passt", hielt sie fest. Für Melina ist nur klar: Sie hat keine Ahnung, wie die angeblichen Experten auf die Idee gekommen sind, dass sie und der Schweizer zusammenpassen. "Ich würde gerne wissen, wonach das ausgewählt wurde, weil bei so vielen passt das einfach gar nicht", betonte sie und war sogar der Meinung, die Couples wären "ausgewürfelt" worden.

Insgesamt ist die 24-Jährige sowieso nicht besonders gut auf ihre "Are You The One?"-Zeit zu sprechen und möchte das TV-Abenteuer offenbar ganz schnell abhaken. "Ich bin so erleichtert und glücklich, dass es endlich vorbei ist", schilderte sie und legte daraufhin zum Beweis sogar einen Freudentanz hin. Nach wie vor sei die Kölnerin außerdem "Single like a Pringle".

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im August 2021

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

