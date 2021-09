Rihanna (33) und A$AP Rocky (32) sieht man kaum noch getrennt voneinander. Die auf Barbados geborene Musikerin und der Rapper machten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten öffentlich. Am Montag gaben die beiden Stars dann endlich ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt bei der diesjährigen Met Gala, wo sie mit ihren ausgefallenen Looks begeisterten. Jetzt wurde das Paar bei einem entspannten Shoppingtrip in New York abgelichtet.

Auf Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sieht man, wie Rihanna und A$AP Rocky Händchen haltend einen Laden in New York City verlassen. Die Sängerin trug eine schwarze Lederhose, kombiniert mit einem simplen T-Shirt und einer Bomberjacke in derselben Farbe. Dazu kombinierte sie eine schicke Sonnenbrille und mehrere lange Goldketten. Ihr Freund stimmte sein Outfit, wie es scheint, farblich auf seine Begleiterin ab: Auch er war fast komplett in Schwarz gekleidet und setzte ebenfalls auf eine Lederhose.

Die beiden scheinen wirklich bis über beide Ohren verliebt zu sein. In einem Interview mit GQ betonte der Rapper: "Sie ist die Eine." Er bezeichnete die "Love on the Brain"-Interpretin im Laufe des Gesprächs als die Liebe seines Lebens und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala im Septmeber 2021

ActionPress/Backgrid Rihanna und A$AP Rocky bei den Fashion Awards 2019

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

