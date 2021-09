Im The Biggest Loser-Camp fliegen dieses Mal die Fetzen! Seit ein paar Wochen kämpfen die Couples auf der griechischen Insel Naxos gegen ihr Übergewicht. In der vierten Folge treten die Kandidaten hierzu auch wieder gegeneinander an und wollen dabei nicht nur an Gewicht verlieren, sondern auch die sogenannten Gewichtsboni gewinnen. Dabei bricht schließlich ein waschechter Konkurrenzkampf zwischen den fünf Teams aus!

Team Pink, Hellblau und Orange verschwören sich bereits vor Start der Challenge gegen Team Rot und Bordeaux. In ihren Augen würden die beiden Couples nicht so viel ackern wie sie selbst – am Ende der Woche auf der Waage allerdings immer abliefern. Das Ganze entgeht Manni im roten T-Shirt natürlich nicht – und es platzt ihm der Kragen. "Im Training kann doch jeder machen, was er möchte. Ich gucke auf mich", wütet der Rheinländer. Andie schießt zurück: "Uns ging es auch oft nicht gut und wir haben weitergemacht, aber für so was hat man dann wieder Kraft."

Bei Mannis Sohn Lucas und Mitstreiterin Andrea fließen nach der sportlichen Herausforderung die Tränen. "Wie kann man mit anderen Leuten so umgehen, wenn selbst verloren hat? Die ist pissig, weil sie Platz eins nicht hat und das ärgert mich", findet Letztere. Doch die Gemüter fahren wieder runter und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (41) glättet die Wogen. "Es tut mir leid, dass es so ausgebrochen ist", entschuldigt sich Manni – woraufhin auch die Gegenseite Reue zeigt. "Mir hat es im Nachhinein auch leid getan. Ich schäme mich da jetzt auch noch, das war eine blöde Aktion", erklärt Andie.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" – immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1 Shaliek, Hassina Bahlol-Schröer und Andie bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Ben Pakalski Ramin Abtin, Lucas, Manni und Dr. Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

© SAT.1/Willi Weber Andrea und Jan, "The Biggest Loser"-Kandidaten

