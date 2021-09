Niedliche Worte von Prinzessin Eugenie (31)! Vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass Prinzessin Beatrice (33) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) Eltern geworden sind: Am Samstag erblickte ihre kleine Tochter in einem Londoner Krankenhaus das Licht der Welt. Nachdem sich die frischgebackene Mutter Beatrice bereits mit einem kurzen Statement zu Wort gemeldet hat, äußert sich jetzt auch Eugenie zur Geburt: Die Frau von Jack Brooksbank (35) freut sich und feiert das Babyglück ihrer großen Schwester!

Zu einem Foto der frischgebackenen Eltern schreibt Eugenie auf Instagram: "An meine liebste Beabea und Edo, herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Engel! Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen, und ich bin so stolz auf euch." Eugenie, die erst vor einigen Monaten selbst Mutter geworden ist, freue sich darauf, ihre Kinder zusammen aufwachsen zu sehen.

In dem Beitrag richtet die 31-Jährige auch Worte an ihre Nichte, deren Name noch nicht bekannt ist. "Ich liebe dich jetzt schon und finde dich auf den Fotos einfach toll. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. In Liebe, Tante Euge", teilt Eugenie ihre Freude mit. Die Royal-Fans müssen sich hingegen noch gedulden. Ein offizielles Foto von Beatrice' Tochter gibt es bisher nicht.

Instagram / princesseugenie Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Europapremiere von "Jane"

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Jahr 2011

